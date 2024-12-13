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Путин подписал закон о праве госорганов скрывать данные при военном положении

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон, согласно которому федеральные органы исполнительной власти получают возможность скрывать часть информации о своей деятельности во время действия военного положения.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, также право ограничивать доступ к информации распространяется на Верховный суд, Генпрокуратуру и Следственный комитет на территориях, где введено военное положение.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его цель — повысить уровень защищенности работы государственных структур в период военного положения.

Ранее РФ и Белоруссия подписали договор о гарантиях взаимной безопасности. Соглашение заключили российский и белорусский президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко в Минске.