Путин подписал ежегодный указ о призыве из запаса на военные сборы

сегодня в 23:57

Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы в 2026 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году.

Документ вступил в силу с момента его официального опубликования на портале правовой информации.

Согласно указу, военную подготовку резервисты будут проходить не только в Вооруженных силах РФ, но и в подразделениях Росгвардии, спасательных воинских формированиях МЧС, а также в органах государственной охраны и Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Правительству РФ и региональным органам власти поручено обеспечить выполнение всех мероприятий, связанных с данным призывом.

