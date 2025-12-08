Путин подписал ежегодный указ о призыве из запаса на военные сборы
Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы в 2026 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году.
Документ вступил в силу с момента его официального опубликования на портале правовой информации.
Согласно указу, военную подготовку резервисты будут проходить не только в Вооруженных силах РФ, но и в подразделениях Росгвардии, спасательных воинских формированиях МЧС, а также в органах государственной охраны и Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Правительству РФ и региональным органам власти поручено обеспечить выполнение всех мероприятий, связанных с данным призывом.
