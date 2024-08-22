Путин поддержал начисление выплат в 15 тыс руб уехавшим жителям Курской области

сегодня в 14:50

Президент РФ Владимир Путин принял решение поддержать выплаты уехавшим из Курской области гражданам, которые будут производить в автоматическом режиме, сообщает РИА Новости .

В четверг глава государства проводит в режиме ВСК совещание по ситуации в граничащих с Украиной областях. Назначить выплаты гражданам предложил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Полностью согласен, так и нужно сделать», — заявил российский лидер.

Размер такой выплаты для курян, покинувших зону боевых действий, установлен на уровне 15 тыс. рублей.

В зону отселения в Курской области попали 8 районов. Более 130 тыс. жителей курского приграничья выехали, около 20 тыс. человек остались.