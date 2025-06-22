Путин поддержал идею обязательного ЕГЭ по истории для гуманитариев

Глава государства Владимир Путин поддержал предложение сделать обязательным ЕГЭ по истории для тех, кто поступает в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности, сообщает ТАСС .

Данную инициативу озвучил ректор МГИМО Анатолий Торкунов на встрече с авторами и редакторами нового учебника истории.

«Хорошо. Я сдавал историю как раз, когда поступал в университет», — сказал президент.

Путин окончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета.

Торкунов подчеркнул, что на сегодняшний день большая часть поступающих в гуманитарные вузы, в том числе на юридические факультеты, сдают обществознание. Но важнее для них сдавать историю. Переход нужно делать не сразу, а через какое-то время.

Как считает ректор МГИМО, было бы важно сохранить в экзамене и вопросы по обществознанию. Это может быть соотношение 80% на 20%, 90% на 10%. Сейчас в курсе истории все обществоведческие предметы, понятия уже есть.

Академик уточнил, что по статистике 46% школьников сдают ЕГЭ по обществознанию. А при этом соцопросы и понимание показывают, что знание истории находится на низком уровне.