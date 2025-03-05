Путин подчеркнул важность ускоренного принятия миграционной политики в РФ

В ходе расширенного заседания коллегии министерства внутренних дел Российской Федерации глава государства отметил, что обновленную миграционную политику необходимо принять как можно скорее.

Президент также обозначил важность отражения основных инноваций в документе.

«Подчеркну, эти и другие инновации должны найти отражение в обновленной концепции государственной миграционной политики, которую нужно принять уже в этом году, как можно быстрее», — заявил Путин.