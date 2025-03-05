Путин подчеркнул важность ускоренного принятия миграционной политики в РФ
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Президент России Владимир Путин заявил о важности ускоренного принятия новой миграционной политики страны, сообщает «Царьград».
В ходе расширенного заседания коллегии министерства внутренних дел Российской Федерации глава государства отметил, что обновленную миграционную политику необходимо принять как можно скорее.
Президент также обозначил важность отражения основных инноваций в документе.
«Подчеркну, эти и другие инновации должны найти отражение в обновленной концепции государственной миграционной политики, которую нужно принять уже в этом году, как можно быстрее», — заявил Путин.