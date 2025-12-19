Путин: нужно, чтобы деторождение стало модным в России

Во время программы «Итоги года» президент России Владимир Путин ответил на вопрос, касающийся демографии и поддержки семей в стране. По словам главы государства, все население страны, особенно власти и журналисты, должны прилагать максимум усилий для того, чтобы материнство и радости отцовства стали модными в России.

«Все знают, что сначала молодые люди, прежде всего женщина, хочет получить образование, потом повысить уровень образования, сделать первые шаги в карьере. А там уже 30 лет, появляется первый ребенок только, на второго уже сил не хватает. Нужно, конечно, чтобы это (материнство и отцовство — ред.) стало модным, чтобы люди понимали, что такое счастье материнства и отцовства», — сказал Путин.

В качестве примера о счастье многодетных семей Путин привел семью, с которой недавно общался. По словам президента, в семье воспитывается до 10 детей. И с появлением каждого ребенка мать и отец не переставали удивляться, что ловили себя на мысли «как же мы жили без тебя раньше».

Путин призвал журналистов, россиян, деятелей культуры и представителей власти усиленно работать над тем, чтобы в России материнство и отцовство становились модным, чтобы люди хотели рожать детей и познавать это счастье. По словам Путина, в этом вопросе, конечно, финансовый вопрос имеет значение, но состояние души гораздо важнее.

Ранее Путин в ходе программы «Итоги года» подчеркнул, что с появлением ребенка российские семьи не должны чувствовать падение достатка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.