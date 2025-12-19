Путин: семья не должна чувствовать снижение достатка с появлением ребенка

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о мерах, принимаемых для увеличения рождаемости в стране.

«Многое связано с материальным положением семьи. Семья не должна чувствовать снижение уровня достатка с появлениями ребенка. Это очень важная составляющая», — сказал Путин.

Он отметил, что сейчас существует целый набор мер поддержки. Так, некоторым регионам несколько лет назад выделили 75 млрд рублей. Речь идет о тех субъектах, где рождаемость требует особого внимания. Также идет работа с семейной ипотекой.

«Мы делали и будем делать дальше все для того, чтобы поддержать настрой молодых людей создавать семьи как можно раньше и заводить детей», — уточнил Путин.

