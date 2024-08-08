Путин новым законом запретил продавать детям энергетики

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В России с 1 марта 2025 года перестанут продавать детям энергетики

Президент России Владимир Путин 8 августа подписал закон, согласно которому школьники больше не смогут покупать безалкогольные тонизирующие напитки, сообщает РИА Новости .

В список запрещенной к продаже для детей продукции включат энергетические напитки. Закон вступит в силу уже следующей весной — с 1 марта 2025 года.

Продавцы также будут отказывать в продаже энергетиков тем людям, в чьем совершеннолетии будут сомневаться. Для покупки напитков потребуется паспорт.

Продавцы вправе проверять возраст при любом сомнении, что перед ними стоит совершеннолетний покупатель.