Путин новым указом продлил и расширил реформу образования в России

22 января российский президент Владимир Путин подписал указ о продлении эксперимента по трансформации системы высшего образования в стране до 2030 года. Соответствующий указ появился на сайте официального опубликования правовых актов .

Реформа, стартовавшая в 2023 году, предполагает внедрение уровневой системы, включающей базовое и специализированное высшее образование, а также подготовку кадров высшей квалификации — аспирантуру. Специализированный уровень представлен магистратурой, ординатурой и ассистентурой-стажировкой. Продолжительность обучения составляет от 4 до 6 лет для базового уровня и от 1 до 3 лет для магистратуры.

Первоначально планировалось, что проект охватит период с 2023/24 по 2025/26 учебные годы, однако теперь его действие продлено до 2029/30 учебного года.

Кроме того, увеличен перечень высших учебных заведений, вовлеченных в эксперимент. К ранее участвовавшим МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургскому горному университету, Балтийскому федеральному университету имени Иммануила Канта и Томскому государственному университету присоединились еще 11, в том числе Дальневосточный федеральный университет, Московский городской педагогический университет, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МФТИ, РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Российский университет транспорта, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет и Ставропольский государственный аграрный университет.

Указ также расширил список ведомств, несущих ответственность за реализацию эксперимента. В дополнение к Министерству науки и высшего образования и Министерству просвещения, в него включены Минздрав РФ, Минсельхоз и Минтранс в связи с включением в проект вузов соответствующей отраслевой направленности.

