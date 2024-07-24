Путин: новые субъекты РФ должны достичь общероссийского уровня к 2030 году
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Президент Владимир Путин рассказал о планах социально-экономического развития четырех новых субъектов Российской Федерации, сообщается на сайте Кремля.
Он отметил, что сейчас поставлена цель по достижению Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями общероссийского уровня к 2030 году. Они должны будут соответствовать показателям, определяющим качество жизни людей в РФ.
Чтобы достичь этой цели, власти реализуют специальную комплексную программу социально-экономического развития новых субъектов страны.
Над ней работают федеральные ведомства, 82 субъекта Федерации, взявшие шефство над определенными районами и населенными пунктами, а также 26 государственных компаний.