Путин: новые субъекты РФ должны достичь общероссийского уровня к 2030 году

Он отметил, что сейчас поставлена цель по достижению Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями общероссийского уровня к 2030 году. Они должны будут соответствовать показателям, определяющим качество жизни людей в РФ.

Чтобы достичь этой цели, власти реализуют специальную комплексную программу социально-экономического развития новых субъектов страны.

Над ней работают федеральные ведомства, 82 субъекта Федерации, взявшие шефство над определенными районами и населенными пунктами, а также 26 государственных компаний.