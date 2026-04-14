Путин назначил Львову-Белову главой Фонда защиты детей
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении уполномоченного при главе государства по правам ребенка Марию Львову-Белову председателем общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей».
Документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.
Указ вступил в силу со дня подписания (14 апреля 2026 года).
Львова-Белова работает детским омбудсменом с 27 октября 2021 года. Награждена почетной грамотой президента РФ, орденом Дружбы.
