Путин наградил школьников, спасавших людей при теракте в "Крокусе"

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Трем московским школьникам присвоены медали "За отвагу спасение погибавших", они отличились во время трагедии в "Крокусе", соответствующий Указ подписал президент России Владимир Путин.

В списке награжденных Виктория Волчихина, Эдуард Жоров, Артемий Филимонов. Они участвовали в спасении людей во время теракта в столичном "Крокусе".

22 марта террористы ворвались в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» и начали расстреливать пришедших на выступление группы «Пикник» людей, а затем подожгли помещение.

В результате трагедии погибли 145 человек.