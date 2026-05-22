Путин наградил кузбасского шахтера орденом «За доблестный труд»
Фото - © Вячеслав Прокофьев/РИА Новости
Президент России Владимир Путин вручил орден «За доблестный труд» машинисту экскаватора «Шахты Беловской» Алексею Болбасу, сообщает Сiбдепо.
Алексей Болбас работает на предприятии более 15 лет. По словам губернатора Кузбасса Ильи Середюка, бригада под руководством машиниста регулярно перевыполняет производственные планы. В 2024 году коллектив признали лучшим на областном конкурсе «Кузбасс — угольное сердце России».
Ранее заслуги шахтера отмечали медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетными грамотами Министерства энергетики России и орденами «За доблестный шахтерский труд» II и III степеней.
«Поздравляю Алексея Николаевича, и желаю новых трудовых побед. Кузбасс гордится своим земляком!», — отметил глава региона.
Церемония награждения прошла с личным участием главы государства.
