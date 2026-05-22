Путин наградил кузбасского шахтера орденом «За доблестный труд»

Бригада шахтера Алексея Болбаса стала лучшей в Кузбассе в 2024 году

Алексей Болбас работает на предприятии более 15 лет. По словам губернатора Кузбасса Ильи Середюка, бригада под руководством машиниста регулярно перевыполняет производственные планы. В 2024 году коллектив признали лучшим на областном конкурсе «Кузбасс — угольное сердце России».

Ранее заслуги шахтера отмечали медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетными грамотами Министерства энергетики России и орденами «За доблестный шахтерский труд» II и III степеней.

«Поздравляю Алексея Николаевича, и желаю новых трудовых побед. Кузбасс гордится своим земляком!», — отметил глава региона.

Церемония награждения прошла с личным участием главы государства.

