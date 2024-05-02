Путин наградил белгородского губернатора Гладкова орденом Мужества
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества главу Белгородской области 55-летнего Вячеслава Гладкова.
Награда вручена «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга», говорится в указе президента.
Гладков — губернатор Белгородской области с 27 сентября 2021 года. Секретарь Белгородского регионального отделения партии «Единая Россия» с 25 марта 2022 года.
Ранее Гладков вручил государственные и региональные награды 63 жителям области. Они были отмечены наградами президента РФ и губернатора Белгородской области за вклад в развитие родного края.