Путин наградил Аниту Цой медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

сегодня в 20:30

Президент России Владимир Путин наградил народную артистку РФ Аниту Цой медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов РФ .

Певица занимается вокалом с детства. Анита Цой сумела достичь высот в музыкальной карьере и стать обладательницей восьми статуэток «Золотой граммофон» и других премий. Кроме того, артистка занимается благотворительностью.

Помимо своей эстрадной деятельности, исполнительница также занимает пост гендиректора ООО «Галерея Мастер» в Москве.

Анита Цой часто снимается на телевидении. Они принимала участие в таких шоу, как «Один в Один!», «Маска», «Цирк со звездами».