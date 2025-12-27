Путин: на счету МЧС России сотни тысяч спасенных жизней

Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником российских спасателей и заявил, что главные усилия МЧС РФ направлены на обеспечение безопасности российских граждан, сообщает РИА Новости .

Путин также отметил, что на счету сотрудников ведомства сотни тысяч спасенных людей.

«За эти 35 лет количество спасенных вами жизней без преувеличения исчисляется сотнями тысяч», — подчеркнул он.

Ежегодно 27 декабря в России отмечается День спасателя — праздник, посвященный отважным профессионалам, сотрудникам МЧС.

Ранее спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» и МЧС ликвидировали последствия крупного ДТП с участием трех грузовиков на 79-м километре трассы М-11 «Нева» в Клинском городском округе.