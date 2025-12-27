Путин: на счету МЧС России сотни тысяч спасенных жизней
Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником российских спасателей и заявил, что главные усилия МЧС РФ направлены на обеспечение безопасности российских граждан, сообщает РИА Новости.
Путин также отметил, что на счету сотрудников ведомства сотни тысяч спасенных людей.
«За эти 35 лет количество спасенных вами жизней без преувеличения исчисляется сотнями тысяч», — подчеркнул он.
Ежегодно 27 декабря в России отмечается День спасателя — праздник, посвященный отважным профессионалам, сотрудникам МЧС.
