Путин: Белоруссия присоединится к РФ на втором этапе учений по использованию ТЯО

Президент России Владимир Путин отметил, что Белоруссия присоединится к РФ на втором этапе учений по отработке использования нестратегического ядерного оружия, сообщает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что на территории Белоруссии находится именно нестратегическое ядерное оружие.

«Мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Беларуси об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно». Владимир Путин Президент Российской Федерации

Путин добавил, что в этом раз учения будут проводить в три этапа. Бойцы Белоруссии подключатся к совместным действиям во время второго этапа.

Ранее Путин объявил о проведении военных учений с условным тактическим ядерным оружием, направленных на поддержание готовности ответить на угрозы со стороны противника. В них будут участвовать ракетные соединения Южного военного округа, авиация и Военно-морской флот.