Пустят корни в вазе: ветки каких деревьев можно высадить в саду
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Ветки вербы, яблони и вишни можно поставить дома в вазу с водой, чтобы они пустили корни. Затем их можно высадить в саду, рассказала РИАМО преподаватель курса «Садоводство» для садоводов РЖД, блогер Светлана Самойлова.
Она отметила, что верба — это разновидность ивы. Ее легко вырастить в саду, если в Вербное Воскресенье поставить ветку в воду и желательно в темную посуду. Свежие ветки быстро дадут корни.
«Если вы высаживаете их перед заморозками, то поставьте над ними дуги и накройте нетканым материалом, чтобы молодые побеги не померзли и веточки отлично укоренились. К Вербному Воскресенью можно срезать и другие ветки ивы, что похожи на вербу», — сказала Самойлова.
Она добавила, что также можно срезать и ветки плодовых: вишни, яблони. По словам Самойловой, если так сделать заранее, то вполне вероятно, что их цветы успеют раскрыться к Вербному Воскресенью, а затем распустятся к Пасхе.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.