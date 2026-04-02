Пустят корни в вазе: ветки каких деревьев можно высадить в саду

Садовод Самойлова: ветку вербы можно поставить в вазу, а потом высадить в саду

Ветки вербы, яблони и вишни можно поставить дома в вазу с водой, чтобы они пустили корни. Затем их можно высадить в саду, рассказала РИАМО преподаватель курса «Садоводство» для садоводов РЖД, блогер Светлана Самойлова.

Она отметила, что верба — это разновидность ивы. Ее легко вырастить в саду, если в Вербное Воскресенье поставить ветку в воду и желательно в темную посуду. Свежие ветки быстро дадут корни.

«Если вы высаживаете их перед заморозками, то поставьте над ними дуги и накройте нетканым материалом, чтобы молодые побеги не померзли и веточки отлично укоренились. К Вербному Воскресенью можно срезать и другие ветки ивы, что похожи на вербу», — сказала Самойлова.

Она добавила, что также можно срезать и ветки плодовых: вишни, яблони. По словам Самойловой, если так сделать заранее, то вполне вероятно, что их цветы успеют раскрыться к Вербному Воскресенью, а затем распустятся к Пасхе.

