«Пусть это существо выведут»: женщина наорала на рыдающего ребенка в «Кофемании»

Посетительница одной из столичных точек сети «Кофемания» накричала на плачущего ребенка за соседним столиком, требуя вывести его из заведения.

Очевидица Дарья (имя изменено) рассказала, что сидела в «Кофемании» на рабочей встрече. За соседним столиком сидели мужчина, женщина и ребенок. Позднее выяснилось, что это папа с сыном и няня. Затем папа ушел, а мальчик с няней остались в кофейне. При этом ребенок начал плакать и проситься к папе.

По словам Дарьи, неожиданно из-за соседнего столика встает женщина, подходит к ребенку и начинает на него громко кричать, как «оно» ее достало. Она якобы не намерена это терпеть, и пусть «это существо» отсюда выведут.

«У меня просто шок, господи, неужели в одном из самых дорогих кафе Москвы такое возможно??? Мы сразу встали, подбежали успокаивать плачущего ребенка, няня не заступилась за ребенка, потому что она, видимо, была в шоке. Орать на чужого ребенка и называть его „существо“!» — возмутилась девушка на видео в соцсетях.

Она добавила, что никто из посетителей кофейни не заступился за ребенка, все лишь молча наблюдали за происходящим.

