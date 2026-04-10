«Пусть бросает кружки»: педагог развеяла главный страх родителей

Частая смена кружков — не проблема, а нормальный поиск себя, и запрещать ребенку пробовать — главная ошибка взрослых, сообщила РИАМО кандидат педагогических наук Татьяна Цветкова.

«К концу начальной школы у ребенка уже начинает формироваться понимание своих интересов и склонностей. Именно в этот период проявляются способности и „загораются глаза“ — сигнал, что направление выбрано правильно», — сказала Цветкова.

Она подчеркнула, что кружки нужны не для галочки, а для поиска себя. Если ребенок бросает занятия и пробует новое, это не повод для раздражения, а естественный процесс. Ограничивать его в этом — значит, мешать развитию.

«При этом количество кружков не является ключевым фактором. Один ребенок справляется с одним занятием, другой — с плотным графиком почти каждый день. Перегруз возникает не из-за занятости, а из-за отсутствия режима и восстановления», — рассказала педагог.

Цветкова добавила, что важно соблюдать баланс: у ребенка должно быть время на прогулки и движение — минимум час в день. Именно физическая активность помогает снижать усталость даже при насыщенном расписании.

