Пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» отменили

Пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» опять был отменен, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, запуск ракеты-носителя было решено перенести как минимум на 24 часа.

Повторный старт ракеты-носителя «Ангара-А5» разрешен и запланирован на 10 апреля. Однако перед стартом пуск ракеты был отменен.

Ранее первый пуск «Ангары-А5» с космодрома Восточный был отменен из-за технического сбоя.

Как пояснил журналистам гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, это произошло из-за проблем в системе центрального блока ракеты.