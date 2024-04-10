Пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» отменили
Фото - © Первая летная ракета космического назначения "Ангара-А5"/РИА Новости, Сергей Бобылев
Пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» опять был отменен, сообщает ТАСС.
По предварительным данным, запуск ракеты-носителя было решено перенести как минимум на 24 часа.
Повторный старт ракеты-носителя «Ангара-А5» разрешен и запланирован на 10 апреля. Однако перед стартом пуск ракеты был отменен.
Ранее первый пуск «Ангары-А5» с космодрома Восточный был отменен из-за технического сбоя.
Как пояснил журналистам гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, это произошло из-за проблем в системе центрального блока ракеты.