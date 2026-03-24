Пушица влагалищная распускается в Петербурге и Ленобласти

Пушица влагалищная начала распускаться в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Ее цветы можно увидеть в этих краях уже в конце марта, сообщает Telegram-канал « Каждой твари по паре ».

Пушица влагалищная необходима экосистеме болота. Благодаря этому растению появляются кочки. Они используются как убежище и место размножения для млекопитающих, насекомых и птиц.

Растение также умеет удерживать влагу, а его корни предотвращают деформацию почвы. Весной пушицу влагалищную едят гуси, утки, лоси.

Даже после увядания пушица влагалищная продолжает существование в экосистеме болота. Она остается в его составе навсегда, так как принимает участие в появлении торфа.

