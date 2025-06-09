Пушистый друг: россияне рассказали, откуда взяли своих питомцев

У 66% россиян живут домашние питомцы: у каждого второго — кошки, а у каждого третье — собаки, и 35% участников опроса подобрали животное на улице, сообщает kp.ru .

Еще 36% россиян приобрели домашних животных в зоомагазинах или у проверенных заводчиков.

«Одну купили: противная, вредная, но любимая, а котика с улицы забрали — милейшее, добрейшее создание», — поделилась участница опроса.

Другие респонденты рассказали, что животные сами приходили к их дому или квартире и не желали уходить, иногда собаки или кошки достаются от прежних хозяев жилья или по наследству. Кто-то получает питомцев в подарок или забирают по объявлению. 8% россиян сказали, что взяли питомца в приюте.

Опрос проводился в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber сайта KP.RU. В нем приняли участие около 6 тысяч человек.