Пушилин: часть инфраструктурных объектов Дзержинска уничтожена безвозвратно

«Некоторые, увы, уничтожены безвозвратно, как здание администрации», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что еще ведутся в городе. ВСУ осознают, что полное освобождение населенного пункта откроет ВС РФ дополнительные возможности для движения в северную часть ДНР.

Как подчеркнул глава республики, ему удалось выяснить ситуацию с мирными жителями и их морально-психологическим состоянием. Также появилось понимание о примерном числе мест в пунктах временного размещения.

Пушили также вручил памятные наручные часы отличившимся военным. Он пообщался с бойцами. Они обсудили насущные проблемы, поделились мечтой о мирной послевоенной жизни.