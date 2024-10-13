Пушилин: часть инфраструктурных объектов Дзержинска уничтожена безвозвратно
Фото - © скриншот
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что посетил освобождаемый Дзержинск (Торецк). Он осмотрел инфраструктурные объекты города.
«Некоторые, увы, уничтожены безвозвратно, как здание администрации», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что еще ведутся в городе. ВСУ осознают, что полное освобождение населенного пункта откроет ВС РФ дополнительные возможности для движения в северную часть ДНР.
Как подчеркнул глава республики, ему удалось выяснить ситуацию с мирными жителями и их морально-психологическим состоянием. Также появилось понимание о примерном числе мест в пунктах временного размещения.
Пушили также вручил памятные наручные часы отличившимся военным. Он пообщался с бойцами. Они обсудили насущные проблемы, поделились мечтой о мирной послевоенной жизни.