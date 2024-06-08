Пушилин: Артемовск можно будет разминировать после движения фронта

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Артемовск пока не готов к разминированию из-за боевых действий

Артемовск пока не готов к восстановлению из-за боевых действий у города, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Мы рассчитываем, что удастся противника отодвинуть в какой-то обозримой перспективе от Артёмовска дальше. Это позволит тогда прийти к первым этапам восстановления города», — сказал глава региона.

При этом он отметил, что российская армия продвигается вперед, освобождая населенные пункты.

Ранее сообщалось, что российские силы взяли под контроль село Парасковиевка на территории Донецкой Народной Республики,