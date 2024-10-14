Пункт приема макулатуры работает в молодежном центре Рузского округа

В рамках акции «Бумбатл» начал работать пункт приема макулатуры в молодежном центре Рузского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ключевая цель акции — сокращение излишнего потребления бумаги и формирование культуры обращения с отходами. «БумБатл» дает возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги. Но, как и любой батл, — это еще и соревнование по количеству собранной макулатуры, где можно побороться за первенство в командном или индивидуальном зачете. Участвовать можно всей семьей — в Год семьи для этого появилась отдельная номинация.

Чтобы принять участие в акции «БумБатл», необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Коллективные заявки на участие принимаются с 23 сентября по 10 ноября. Побороться за первенство в индивидуальном зачете можно до 15 ноября. При регистрации нужно указать организацию или подтвердить самостоятельное участие. Дальше нужно будет отнести в пункт приема бумагу, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет.

К сбору принимаются глянцевые журналы, газеты, офисная и крафтовая бумага, тетради, бумажные упаковки, картон и книги, не имеющие литературной ценности.

Молодежный центр находится по адресу: Руза, Микрорайон, 10.

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