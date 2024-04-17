Пункт отбора бойцов в Балашихе позволяет пройти все процедуры «под одной крышей»

Пункт отбора добровольцев в Балашихе обустроен таким образом, что все процедуры можно пройти «под одной крышей». Его работа продумана для удобства бойцов, рассказал РИАМО депутат Госдумы Александр Толмачев.

Он заявил, что человек, который идет защищать Родину — настоящий патриот. От других людей его отличает глубокое осознание своей роли в жизни страны, чувство личной ответственности за Россию.

«Он понимает: судьба и будущее страны — в его руках. Это зрелый и неравнодушный человек, настоящий гражданин в высоком смысле слова», — высказался Толмачев.

Подготовиться к участию в боевых действиях помогает пункт отбора бойцов в Балашихе. Здесь можно отточить и приобрести важные навыки для воина. Пункт работает почти год, через него прошли тысячи защитников, которые сегодня сражаются за интересы Родины.

«В балашихинском пункте все оборудовано для удобства бойцов. Инструкторы, медики, юристы, которые ответят на вопросы правового характера, связанные со статусом участника СВО, — все на одной территории. Удобно: вместо того, чтобы обходить несколько учреждений, тратить время и силы, можно пройти отбор „под одной крышей“» — заявил депутат.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

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В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал Воробьев.

Льготы и выплаты

Фото - © Медиасток.рф

В Московской области назначена одна из самых больших в России единовременных выплат контрактникам. Она составляет 1 млн рублей. Каждому военнослужащему также положены зарплата, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а позднее — увеличенная пенсия.

Еще для контрактников действуют кредитные каникулы и приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), за ними сохраняют рабочее место. Также есть возможность взять академический отпуск, пройти бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, купить квартиру по военной ипотеке и т. д.

Семье бойца тоже положены льготы: дети могут рассчитывать на путевки в лагеря отдыха и квоты на обучение в вузах, бесплатные завтраки и обеды в школе, пожилые родители — на бесплатные соцуслуги на дому, а для жены организуют профессиональное обучение и дополнительное профобразование.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.