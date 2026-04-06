Пугают местных: неизвестные регулярно запускают салюты у домов на севере Москвы
Неизвестные путают местных жителей регулярными запусками пиротехники вблизи жилых домов на севере столицы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Запуск салютов проходит на улице Бутырская рядом со станцией метро «Дмитровская». На громкие звуки взрывов жалуются жители ближайших многоэтажек.
«Возле Дмитровской уже не первый раз пускают салюты, такие звуки в нынешнее время сильно пугают и напрягают», — пожаловались местные жители.
На опубликованных кадрах видно, как между жилыми домами неизвестные запускают фейерверки. Громкие звуки взрывов разносятся по всеми району.
