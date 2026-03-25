Пугающее зрелище: красная Луна взошла ночью над Москвой

Синоптик Позднякова объяснила красный цвет Луны в ночь на 25 марта

Жители столицы в ночь на 25 марта могли увидеть Луну, которая окрасилась в красный цвет. Кадры события публикует главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале .

Заходящая Луна приобрела красноватый оттенок в 3 часа ночи. Такой цвет сохранялся непродолжительный период времени, но зрелище оказалось редким и даже пугающим.

На опубликованных кадрах можно увидеть полумесяц «кровавого» цвета. Он поднялся высоко над домами.

Специалист объяснила, что Луна «окрасилась» из-за присутствия пылевой составляющей в воздухе при длительном господстве антициклона.

Между тем ранее жители Коми заметили в небе ярко-голубой шлейф. Это след от топлива в атмосфере, который возник в результате запуска ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» с космодрома Байконур.

