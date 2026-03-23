Жители Коми заметили в небе ярко-голубой шлейф от ракеты

В понедельник вечером жители Коми заметили ярко-голубой шлейф от ракеты в небе над республикой, сообщает SHOT .

По предварительным данным, это след от топлива в атмосфере, который возник в результате запуска ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» с космодрома Байконур.

На борту корабля находятся грузы для экипажа и научных исследований, включая оборудование для эксперимента по изучению солнечных вспышек «Солнце-Терагерц», которое космонавты установят на Международной космической станции (МКС).

Ранее NASA сообщило о неполадках на российском корабле «Прогресс». После запуска одна из двух антенн системы автоматического сближения и стыковки «Курс» вышла из строя.

