Пучков категорически приветствовал участников проекта «Мы будущее. Сила смыслов»

«Я вас категорически приветствую», – сказал Пучков, обращаясь к участникам паблик-тока «Мы будущее. Сила смыслов».

Проект «Мы будущее. Сила смыслов» - это один из флагманских проектов министерства информации и молодежной политики Московской области.

В рамках проекта молодые ребята встречаются со спикерами из разных сфер — от творчества и журналистики до геополитики и информационной безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал напутствие подрастающему поколению. Он подчеркнул, что важно преодолевать сложности.

«Пока мы едины — мы непобедимы. Я считаю, что в жизни важно умение чувствовать плечо близкого человека, члена семьи, друга или подругу. А это всегда очень важно, потому что каждый из нас проходит через разные сложности. Кого-то эти сложности ломают, в наши планы ломаться не входит. А это значит, <…> что у каждого человека должен быть характер и единомышленники», — сказал Воробьев.