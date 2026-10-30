Птицы массово бьются о панорамные окна и погибают под Калининградом

Девушка опубликовала в сосетях фотографии множества мертвых птиц. По ее словам, трупы пернатых были найдены в двух жилых массивах у основания Куршской косы. Там расположены дома с панорамными окнами. Птицы массово бьются о стекло и погибают.

«По данным биологической станции „Рыбачий“, за 20 дней (найдено — ред.) более двухсот мертвых птиц», — написала Анна.

Как уточняют в БС «Рыбачий», больше всего было найдено тел желтоголовых корольков (110 птиц) и синиц-московок (86 птиц). Другие виды тоже встречаются: большие синицы, синицы лазоревки и т. д. У всех них было сильное кровоизлияние в головной мозг, у некоторых разрушен свод черепа.

Анна боится, что такая ситуация будет повторяться каждый год. Ситуация осложнена тем, что через Куршскую косу ежегодно пролетает от 10 до 20 миллионов перелетных птиц.

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