Птицеводы Подмосковья примут участие в международном форуме в Москве 20 января

Международный форум птицеводов имени Сергея Шабаева пройдет 20 января в Москве и соберет специалистов отрасли для обсуждения итогов года и перспектив развития, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

20 января в Москве состоится Международный форум птицеводов имени Сергея Шабаева. Мероприятие станет центральной площадкой для диалога между руководителями птицефабрик, специалистами профильных компаний, представителями министерства сельского хозяйства РФ, Россельхознадзора и отраслевых ассоциаций.

Участники форума подведут итоги 2025 года и определят направления развития отрасли. В деловой программе запланированы обсуждения инноваций, внедрения современного оборудования, автоматизации и цифровизации, а также вопросов биобезопасности и генетики. Эксперты поделятся практическим опытом и последними достижениями в селекции.

Особое внимание уделят стратегиям управления, оптимизации бизнес-процессов и вопросам слияний и поглощений на рынке. В рамках форума пройдет церемония награждения лучших птицефабрик России и будет представлен национальный рейтинг производителей. С подробной программой и условиями участия можно ознакомиться на сайте мероприятия poultryforum.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.