«Птичка нашептала»: в Москве курьер сохранил номер клиентки и пытался познакомиться

Блогерша Ирина рассказала, что после заказа пиццы в WhatsApp* написал незнакомый мужчина, который предложил познакомиться. Выяснилось, что это был доставивший заказ курьер. Девушка отказала, но молодой человека никак не реагировал. На вопрос о том, откуда у курьера ее номер, он ответил: «Птичка нашептала».

Ирина связалась со службой поддержки пиццерии. Там выразили обеспокоенность поведением курьера и пообещали разобраться в ситуации. Москвичка хотела остаться анонимной, так как опасалась, что курьер знает не только ее номер телефона, но и адрес. На следующий день курьер попытался ей позвонить, а затем отправил сообщение с извинениями «за вчерашнее недоразумение».

Вскоре служба поддержки пиццерии принесла извинения Ирине и сообщила, что о ее обращении знала только служба поддержки. После этого компания связалась с управляющим местной пиццерии и попросила его провести беседу с курьером. В компании также предположили, что курьер извинился, потому что «вероятно, осознал ошибку, но это тоже неправильно».

Кроме того, в компании пообещали внедрить систему, которая будет скрывать номера клиентов от курьеров, но для этого потребуется время. В качестве компенсации Ирине предоставили промокод на новый заказ. При этом девушка считает, что в ситуации виноват не курьер, а «несовершенство приложения».

