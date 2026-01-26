Смерть холостым: состоящие в браке люди здоровее и живут дольше

Ряд исследований показывает, что брак и близкие отношения связаны не только с эмоциями, но и со статистическими показателями здоровья. В разговоре с РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина указала на связь здоровья человека и его социального статуса. По ее словам, женатые граждане живут дольше и чувствуют себя лучше, чем те, кто выбрал одинокий образ жизни.

Исследования ученых выявили тенденцию, что состоящие в браке люди живут дольше и реже сталкиваются с болезнями, чем их одинокие сверстники. Например, масштабное азиатское исследование с участием свыше 600 тысяч человек показало, что риск смерти от любых причин у тех, кто не состоит в браке, был примерно на 15% выше, чем у тех, кто состоит в браке или замужем, даже с учетом возраста, особенностей образа жизни и имеющихся заболеваний. Схожие результаты демонстрируют и метаанализы, проведенные на западных выборках: у людей, не состоящих в браке, вероятность преждевременной смерти выше на 20–30% по сравнению с теми, кто находится в браке.

Неочевидные выгоды создания семьи

Крашкина рассказала, что в парах люди как правило придерживаются более здорового питания, реже курят и употребляют алкоголь в избыточном количестве, чаще посещают профилактические осмотры и более ответственно относятся к выполнению рекомендаций врачей. Супруг или супруга нередко выступают в роли мотиватора здорового образа жизни: напоминают о необходимости визитов к врачу, поддерживают в борьбе с вредными привычками, стимулируют к совместным занятиям спортом.

«Важно не рассматривать эти данные как прямое доказательство того, что сам по себе брак автоматически улучшает здоровье. Часть эффекта объясняется тем, что более здоровые люди чаще вступают в отношения — это так называемый эффект отбора. Тем не менее даже с учетом этого фактора остается заметный „защитный“ вклад партнерства», — рассказала Крашкина.

Качество брака

Также, по словам специалиста, нужно отметить, что качество взаимоотношений не менее значимо, чем сам факт заключения брака. Метаанализ, охвативший более 120 исследований, подтвердил, что высокий уровень удовлетворенности браком связан с улучшением объективных показателей здоровья, таких как артериальное давление и маркеры воспаления.

В то же время конфликтные или насильственные отношения повышают риск развития гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и депрессивных состояний. В парах, где разногласия решаются через общение и сотрудничество, у обоих партнеров отмечается более низкий уровень воспалительных маркеров и стресса, чем в тех, где преобладают критика, пренебрежение и игнорирование. Таким образом, для здоровья важна не только форма отношений, но и то, насколько они являются источником поддержки или постоянного напряжения.

По словам психотерапевта, брак представляет собой лишь один из примеров общей закономерности: социальные связи в целом способствуют увеличению продолжительности жизни. Метаанализы показывают, что люди с развитой сетью социальных контактов (партнер, друзья, участие в сообществах) имеют примерно на 50% больше шансов дожить до преклонного возраста, чем социально изолированные. Близкие отношения способствуют снижению уровня гормона стресса кортизола, облегчают переживание болезней и утрат, повышают мотивацию заботиться о своем здоровье.

День супругов

Ежегодно 26 января в ряде стран, хотя и не утвержден официально, но празднуется День супругов. В России этот праздник еще не так популярен, но призван напоминать о ценности семейных отношений, а также предоставляет возможность дополнительно уделить внимание и заботу своей второй половинке.

Точных данных о том, кто и когда создал День супругов, на данный момент нет. В настоящее время он отмечается многими парами и является напоминанием о значимости семьи и любви, о том, что важно ценить культуру семьи, взаимное уважение, а также сохранять и передавать традиции следующим поколениям.

