Психотерапевт рассказала, как правильно сообщить партнеру о расставании

Каждая пара мечтает о долгом совместном будущем, но иногда отношения заканчиваются разводом, и сообщить об этом второй половине оказывается нелегко. Доктор психологических наук, автор книг и системный психотерапевт Юлия Хадарцева посоветовала подходить к этому разговору обдуманно, сообщает «Вечерняя Москва».

Во-первых, важно осознать, что совместное время с партнером оставляет прочный след. Перед тем как объявить о разводе, стоит подумать: действительно ли это нужно? Часто такие слова звучат из-за недостатка эмоциональной поддержки, а не как окончательное решение, отметила доктор.

Если есть уверенность в намерении, важно говорить прямо и честно, глядя в глаза. Такой разговор не должен происходить через сообщения или телефонные разговоры — это неуважительно. По мнению эксперта, стоит выражать свои чувства через «я»-формулировки, а не обвиняя партнера.

Также нужно быть готовым к любой реакции: уверенность может помочь партнеру адекватно отреагировать. Также стоит помнить о важности поддержки — как для себя, так и для человека, с которым расстаетесь. Есть смысл пригласить друзей, если ожидаете агрессивную реакцию, или дружелюбно поддержать партнера, если он будет переживать.

Заранее нужно подумать, как сообщать новости о разводе близким и детям. Спланировав дальнейшие действия, можно справиться с этой сложной жизненной ситуацией более организованно.

«И конечно, не стоит забывать о себе. Не стесняйтесь обращаться за помощью к родным и близким, понимая, что вы переживаете непростой период», — заключила доктор.