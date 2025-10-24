Психотерапевт рассказала, как пережить визит тещи без скандалов

Визит тещи не должен превращаться в испытание для брака, поэтому главное — заранее обсудить правила, не строить «семейные треугольники» и сохранить личные границы, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Ключевой принцип — четкое распределение ролей и границ. Во-первых, правила стоит согласовывать заранее. Например: „Мама, мы рады тебе, но в выходные спим до девяти — не будем завтракать в семь“. Это не грубость, а уважение к ритму семьи», — рассказала Крашкина.

Она порекомендовала избегать «треугольников», когда теща говорит что-то зятю, он молчит, а жена потом «разбирается» — возникает токсичная динамика. Лучше обсуждать все втроем — спокойно и без обвинений.

«Если живете вместе, важно выделить личное пространство: отдельная комната, время без вмешательства, право на „семейные ритуалы“ — например, ужин вдвоем. И главное — не идеализируйте и не демонизируйте. Теща — не враг и не спаситель. Она человек со своими страхами (часто — потерять связь с дочерью) и привычками», — заключила психотерапевт.

Крашкина резюмировала, что, когда обе стороны чувствуют свое место, конфликты уходят, а остается поддержка.

Каждое четвертое воскресенье октября в мире отмечается необычный праздник — Международный день тещи. Он зародился в США в 1930-х годов в США в качестве шутки и альтернативы Дню матери. Вскоре дата обрела популярность во многих странах.

