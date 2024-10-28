Психотерапевт рассказала, как пережить 6-дневную рабочую неделю

Справиться с шестидневной рабочей неделей и чувствовать себя внутренне стабильно помогут два подхода, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Первый подход — придумать для себя награду по окончании этой недели. Это может быть поход в театр, на концерт, встреча с друзьями в кафе или ресторане, покупка книги или вещи, которую давно хотелось», — сказала Крашкина.

Она добавила, что второй подход — каждый день делать для себя что-то приятное, чтобы немного себя побаловать.

«Например, можно выделять себе 15 минут: не целую серию, а всего 15 минут для просмотра интересного сериала или позволить себе на 15 минут дольше „зависнуть“ в телефоне. Можно посвятить это время чтению или каждый вечер радовать себя чашкой вкусного чая, которую раньше себе не позволял», — рассказала психотерапевт.

Крашкина отметила, что такой подход может быть ежедневным — кому-то легче распределить удовольствие на каждый день. А кому-то проще организовать что-то одно значительное в конце недели. Можно даже объединить оба способа: каждый день делать что-то небольшое, а в конце недели устроить себе более крупный подарок — самостоятельно или с близкими.

«Безусловно, шестидневная рабочая неделя — это нагрузка как с физической, так и с эмоциональной точки зрения. Но важно напоминать себе, как приятно было иметь дополнительный выходной на майские праздники и сколько это принесло позитивных эмоций», — заключила специалист.