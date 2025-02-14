Психотерапевт рассказала, как можно противостоять гиперконтролю

Для противостояния гиперконтролю важно осознать, как он воздействует на жизнь и начать видеть его признаки, сообщила РИАМО психотерапевт, кандидат психологических наук, специалист в области работы с психотравмой и ее последствиями, директор Высшей школы интегративной психологии, преподаватель Интернационального института практической психологии Татьяна Галич.

«Почему я сейчас напрягаюсь? А я правда могу это контролировать? Что случится, если я сейчас просто буду наблюдать со стороны, не включаясь в процесс? Важно понять, что мир — не идеален и разнообразен», — сказала Галич.

Она подчеркнула, что в мире нет единого образца, четкой справедливости и железной логики. Например, кто-то ходит без шапки и шарфа в мороз и прекрасно себя чувствует, а кто-то «закутан по самые брови», но постоянно болеет.

По словам психотерапевта, следует определить свои границы контроля: личные эмоции, слова, поступки, планы и намерения. Все остальное — личное пространство других. Родители могут контролировать поведение ребенка до определенного момента, но затем это перестает работать. Часто проблемы с поведением и ложью у детей — ответ на чрезмерный контроль. Это же касается и конфликтов между супругами.

Вместо жестких запретов и постоянного напряжения следует попробовать поделиться своими переживаниями. Вместо слежки за подростком через электронный дневник и разговоры с учителями, скажите ему: «Я понимаю, что ты уже взрослый и сам принимаешь решения, но я беспокоюсь о твоих оценках. Это мои проблемы, но мне важно, чтобы ты хорошо учился. Давай обсудим, что у тебя не получается».

По ее словам, вместо постоянных проверок телефона партнера, лучше честно признаться: «Мне дороги наши отношения, но я не чувствую себя уверенно. Важно быть на связи с тобой, так я понимаю, что все хорошо».

«Гиперконтроль — это не просто личная проблема, это явление, которое может разрушить жизнь. Важно признавать его существование и искать пути к освобождению, в том числе и через обращение к психологам», — отметила специалист.

Жизнь полна неожиданных мгновений, и вместо того, чтобы держать их в жестких рамках, стоит позволить себе насладиться спонтанностью и открытостью. Каждый шаг к пониманию себя — это шаг к настоящей свободе, заключила Галич.