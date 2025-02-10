Психотерапевт объяснила, почему понедельник такой напряженный и дискомфортный

Врач Крашкина: стереотип о тяжелом понедельнике добавляет негатива в этот день

Понедельник для многих людей ассоциируется с напряжением и дискомфортом. Кроме того, если изначально ожидать, что начало недели будет трудным, то понедельник таким и окажется, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Понедельник для многих людей ассоциируется с напряжением и дискомфортом. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, после выходных, когда вы могли расслабиться и заниматься любимыми делами, возвращение к рабочему ритму часто вызывает стресс», — сказала Крашкина.

Она добавила, что, во-вторых, из-за изменения режима сна и активности в выходные дни в понедельник организму бывает трудно перестроиться на строгий график.

«Также понедельник часто перегружен задачами, которые накопились за выходные, что усиливает чувство тревоги. Психологические установки играют не менее важную роль. Если вы изначально ожидаете, что начало недели будет трудным, это может стать самосбывающимся пророчеством», — отметила психотерапевт.

Крашкина заключила, что стереотип о тяжелом понедельнике, укоренившийся в обществе, также добавляет негатива.