Психотерапевт объяснила, почему новогодние клятвы не работают

Каждый январь люди обещают себе «начать заново», но такие установки редко приносят результат, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Жесткие обещания (“больше никогда...”, “теперь только так...”) зачастую не работают, потому что опираются на волнение, а не на реальную внутреннюю готовность и понимание своих мотиваций. Такая “белая страница” создает иллюзию легкого старта, но уводит от понимания причин прошлых неудач», – рассказала Крашкина.

Она посоветовала вместо глобальных обещаний пробовать ставить конкретные, маленькие цели.

«Так меньше шансов столкнуться с разочарованием из-за срыва. Переформулируйте ожидание: не “с 1 января кардинально менять жизнь”, а “какой маленький, но реальный шаг я могу сделать для себя в январе”. Фокусируйтесь на постоянстве, а не на резкой “перезагрузке”», – посоветовала специалист.