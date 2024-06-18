Психотерапевт Мартынов назвал быстрый темп жизни основным триггером паники

«Люди постоянно борются за успех, стремятся к достижению высоких целей, что ведет к постоянному напряжению и тревоге. Социальные сети также могут играть свою роль, поскольку постоянное сравнение с другими людьми и ожидание подтверждения через лайки и комментарии могут усилить тревожные мысли», — сказал Мартынов.

Он добавил, что технологический прогресс несомненно влияет на людей: большинству страшно остаться без связи/зарядки для телефона. Плюс к этому, перегруз информацией может создавать постоянное чувство беспокойства и тревоги.

«Бесконечный поток новостей и информации также усиливает тревожные симптомы. Есть даже такой термин — „думскроллинг“, когда человеку просто физически необходимо пролистнуть новостную ленту. А мозг наш больше фиксирует негативные и потенциально опасные новости», — рассказал психотерапевт.

Мартынов отметил, что обратной стороной технологий стали изоляция и отчуждение. Несмотря на то, что гаджеты помогают нам быть на связи с близкими круглосуточно, многие все равно чувствуют себя одинокими и изолированными.

«Сегодня часто можно встретить, когда люди, живущие вместе под одной крышей, общаются через мессенджеры друг с другом из разных комнат. Это тоже зачастую влечет усиление тревоги и депрессии», — уточнил специалист.

Он напомнил, что недостаток физической активности, неправильное питание и недосып — это основа не только физического, но и ментального здоровья.

Ежегодно 18 июня во многих странах отмечают Международный день паники. Официального статуса у него нет, никто также не знает, почему его празднуют именно в эту дату. Данное событие представляет из себя своего рода психологический тренинг, который предлагается тем, кто испытывает чувство усталости от жесткого самоконтроля над собственными фобиями.