Психотерапевт Мартынов дал научный ответ на мистические проблемы россиян

Периодически каждый человек проживает тяжелые ситуации в жизни, но нередко россияне приписывают им мистическую составляющую, например, сглаз. Психотерапевт, клинический психолог, основатель Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов в разговоре с РИАМО объяснил подобные случаи с научной точки зрения.

«Часто люди приписывают свои неприятности воздействиям других людей, считая это сглазом. Такая установка называется самовнушением или самосбывающимся пророчеством. Например, когда у человека тяжелое заболевание, а ему кто-то сказал, что его сглазили, он может поверить, что это результат зависти или магического обряда. Вера в сглаз может отвлечь от обращения к врачу, что приводит к потере времени и откладыванию начала реального лечения заболевания. Будь то онкология, ангина или депрессия», — рассказал Мартынов.

По словам специалиста, важным психосоматическим феноменом, присутствующим у каждого человека, является внутренняя картина болезни (ВКБ) — представление о своем заболевании. ВКБ может отражать реальное состояние организма или, наоборот, наполняться магическими идеями, а от этого зависит, поможет она в лечении или, наоборот, усугубит ситуацию.

«Например, синдром ипохондрии заключается в уверенности человека в том, что он болен, и интерпретации нормальных проявлений своего тела — ощущений — как симптомов надуманного заболевания. Другой пример — синдромы невротической экскориации, когда человек сам себя расчесывает, страдая от последствий, а также трихотиломании (бессознательное вырывание волос — ред.) и онихофагии (навязчивое обкусывание ногтей — ред.), все это не просто мешает человеку, а делает его жизнь невыносимой. Они встречаются у людей, которым трудно управлять своим эмоциональным состоянием», — добавил собеседник РИАМО.

Мартынов отметил, что увлечение магическими идеями и приводит к самодиагностике, которая работает как самосбывающееся пророчество. Человек сам себя убеждает, что болен, и начинает увядать. Эффективным способом борьбы с таким состоянием является когнитивно-поведенческая терапия. Она позволяет человеку различать реальность и адекватно реагировать на нее.

Психотерапевт рассказал, что многое в жизни зависит от наших установок и мыслей. Если человек верит в любовь и дружбу, то он будет инвестировать эмоции в отношения и это обязательно приведет к близости. Напротив, если кто-то не верит в хорошие отношения, он даже не попытается их построить. Со здоровьем несколько сложнее: важно тестировать реальность своего состояния и вовремя следовать назначениям врача, пренебрежение этим может стоить человеку жизни.

Проблема может заключаться как в недостаточном внимании к своему состоянию, так и в чрезмерной фиксации на несуществующих симптомах.

«Необходимо разумно взглянуть на реальность и выбрать адекватное медицинское лечение и психотерапевтическую поддержку, которые обеспечиваются в современных клиниках», — заключил Мартынов.