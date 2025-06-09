Психотерапевт Крашкина рассказала, как восстановить дружбу после ссоры

Восстановление дружбы, распавшейся из-за обид, нехватки времени или конфликтов, возможно при взаимном желании и готовности работать над доверием, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Дружбу можно “починить”, если обе стороны признают прошлые ошибки и открыто проговорят причины разрыва. Важно установить честный контакт, инициировать диалог и быть готовыми обсуждать боль и недопонимание без взаимных обвинений. Только так появляется шанс восстановить доверие и вернуть теплую связь», — сказала Крашкина..

Она добавила, что процесс возвращения прежней близости часто требует времени и терпения.

«После первых разговоров не стоит ждать моментальных результатов: людям нужно привыкнуть к новой динамике общения и шаг за шагом укреплять доверие. При этом важно уважать границы: если один из друзей пока не готов, давление лишь усугубит ситуацию», — уточнила специалист.

Крашкина отметила, что полезно фокусироваться не на старых обидах, а на позитивных моментах — вспоминать радостные события и создавать новые.

«Помогает совместный поиск “точек роста”: новые увлечения, поездки или проекты вдвоем освежают отношения и углубляют близость. Иногда попытка восстановить дружбу открывает, что люди сильно изменились и прежняя «химия» ушла. Если при честной оценке оказывается, что ценности или интересы слишком разошлись, лучше отпустить ситуацию и двигаться дальше», – рассказала врач.

Она подчеркнула, что даже в таком случае важно прощать: оставшиеся негативные эмоции мешают новым отношениям.

«Если чувствуете, что прежние обиды продолжают болеть или мешают общаться, не бойтесь обращаться к психологу. Специалист поможет разобраться в чувствах, выстроить здоровые границы и найти стратегии для восстановления социальных связей», — заключила психотерапевт.

Международный день друзей отмечается в ряде стран ежегодно 9 июня, хотя не является официально признанным праздником. В этот день можно, независимо от жизненных обстоятельств и различных перипетий, напомнить своим друзьям о том, как они важны, чтобы порадовать их.