Психотерапевт Крашкина рассказала, как научиться управлять злостью

«Обратите внимание на свои физические и эмоциональные реакции: как меняется дыхание, частота сердцебиения, напряжение в теле? Это поможет вам вовремя заметить, что вы злитесь, и взять эмоции под контроль. Полезной стратегией является пауза перед тем, как вы отреагируете», — сказала Крашкина.

Она добавила, что, если вы чувствуете нарастающий гнев, сделайте несколько глубоких вдохов или посчитайте до десяти. Это даст вам время успокоиться и подумать, прежде чем предпринимать действия.

«Также важно анализировать причины злости. Спросите себя: „Почему я злюсь? Что именно вызывает это чувство?“. Понимание источника эмоции помогает вам лучше контролировать ее. Вместо того чтобы видеть злость как негативное явление, попробуйте изменить свое восприятие. Подумайте, как вы можете использовать эту эмоцию для улучшения ситуации или достижения своих целей», — посоветовала психотерапевт.

Крашкина отметила, что физическая активность — еще один эффективный способ управления злостью.

«Упражнения помогают переработать накопившуюся энергию, снизить уровень стресса и улучшить общее состояние. Регулярные тренировки также делают нас более устойчивыми к негативным эмоциям и помогают сохранять спокойствие в сложных ситуациях», — рассказала специалист.