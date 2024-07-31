Психотерапевт Крашкина посоветовала при выходе из отпуска планировать следующий

Эффективный мотиватор для выхода из отпуска на работу — планирование следующего отдыха, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«То есть надо настроиться на то, что ты выходишь на работу для того, чтобы поддерживать определенное качество своей жизни и интерес к ней», — сказала Крашкина.

Она добавила, что важно понимать — жизнь не только материальна. Человек выходит на работу и может позволить интересный следующий отпуск. Собственно, это и является той мотивацией, которая побуждает работать.

«Если говорить о том, оптимально ли выходить в понедельник или где-то в середине недели, то могу сказать следующее. Конечно, психологически легче, если это будет какая-то укороченная неделя, которая, собственно, позволит вам входить в рабочий процесс постепенно», — отметила психотерапевт.

По ее словам, с другой стороны, человек понимает, что от оставшейся недели отпуска у него будет всего несколько дней.