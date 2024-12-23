Психотерапевт Крашкина перечислила ритуалы для позитивного закрытия года

Чтобы закрыть год эмоционально позитивно, можно воспользоваться рядом ритуалов. Например, важно вспомнить вашу историю с близкими за последний год и поблагодарить их за проведенные моменты и поддержку, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Это поможет наладить эмоциональную связь и завершить год на позитивной ноте», — добавила специалист.

Она отметила, что также полезно проводить осознанную очистку от лишнего, начиная с 20 декабря, что предполагает освобождение от ненужных вещей и чувств.

«Эмоциональный детокс, помогающий избавиться от негативных переживаний, также является важным шагом для завершения года. К тому же ритуалы прощания с прошлым, такие как написание письма самому себе или материализация проблем на бумаге, помогают освободиться от тяжести предыдущего года», — рассказала психотерапевт.

Крашкина отметила, чтобы избежать разочарования в новом году, следует придерживаться правильного психологического подхода. Важно войти в новый год с акцентом на позитивные изменения и возможности, а не на ожидания идеального сценария.

«Практики благодарности и размышлений о том, что вы могли бы изменить, помогают создать реалистичные ожидания. Важно также установить маленькие, достижимые цели и обогащать новогоднюю ночь ритуалами, которые привносят радость и надежду на будущее. Это поможет создать положительный настрой», — резюмировала она.