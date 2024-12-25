Психотерапевт Хамидуллин посоветовал оценить итоги года по 10-балльной шкале

Чтобы подвести итоги года, нужно составить список событий, как удачных, так и неудачных, и оценить их по 10-балльной шкале, сообщил РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Рашид Хамидуллин.

«Что произошло за год? Составьте список событий — и удачных, и неудачных. Затем оцените их по 10-балльной шкале. Выделите наиболее значимые моменты и разберите каждое из них отдельно. Подумайте: какой опыт вы получили в результате? Какие уроки можно извлечь? Что нужно или, наоборот, не нужно делать, чтобы закрепить успех или не повторять ошибок? Запишите свои ответы», – посоветовал Хамидуллин.

Он пояснил, что этот анализ станет ресурсом, который поможет сохранить психическое и физическое здоровье, сэкономить время в будущем и раскрыть способности человека для новых достижений.

«Продумайте и запишите свои цели на следующий год. Список планирования — это система, которая работает на вас. Ответьте себе: я действительно хочу этого или это желание другого человека — партнера, родителей, друзей, начальника? Почему мне важно ее достичь? Цель должна быть интересна именно вам», – подчеркнул психотерапевт.

Далее он посоветовал человеку задать следующий вопрос самому себе: «Как я пойму, что достиг желаемого результата?». Важно, чтобы цель была конкретной и не допускала двойных интерпретаций.

«Оцените, какие навыки вам нужны для ее достижения, и начните их осваивать. Не бойтесь ошибаться. Если в какой-то момент вы поймете, что цель больше не кажется значимой, смело откажитесь от нее. Также задайте себе вопрос: достижима ли эта цель? Если цель масштабная, разбейте ее на более мелкие задачи», – порекомендовал специалист.

Хамидуллин отметил, что лучше держать список целей на видном месте и проводить его анализ ежемесячно, фиксировать, что уже удалось сделать, нуждается ли что-то в пересмотре.

«Лучше всего составлять этот список в спокойном состоянии, когда ваши мысли ясны. Например, после завершения праздников. Главное — возвращайтесь к этому списку регулярно, не путайте потерю интереса со страхом нового и помните: сделанное лучше идеального», – заключил эксперт.