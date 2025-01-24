Психотерапевт Хамидуллин: конфликты могут быть полезны для отношений

Конфликты могут быть полезными для отношений, если правильно ими управлять. Конфликты дают возможность разрешить недопонимания и помогают партнерам высказывать свои чувства и потребности, сообщил РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Рашид Хамидуллин.

«Семейная жизнь без конфликтов не всегда является показателем счастья, так как конфликты могут быть естественной частью любых отношений. Важно то, как пары справляются с конфликтами. Конфликты могут быть полезными для отношений, если правильно ими управлять», — сказал Хамидуллин.

Он добавил, что конфликты дают возможность разрешить недопонимания и помогают партнерам высказывать свои чувства и потребности.

«Чтобы ссоры не разрушали союз, пары должны сосредотачиваться на проблеме, а не на личных атаках. Важно слушать и слышать друг друга, пытаться понять точку зрения партнера. Открытое взаимодействие, поиск компромиссов и готовность к изменениям укрепляют отношения», — подчеркнул психотерапевт.

Хамидуллин отметил, что использование «я-сообщений», например: «Я чувствую себя…», «Мне показалось, что…», помогает избежать обвинений и способствует конструктивному диалогу.

«Сигналы о том, что отношения находятся в кризисе, включают снижение эмоциональной близости, увеличение количества конфликтов, недостаток общения и интимности, а также отсутствие взаимной поддержки. Если супруги начинают чувствовать себя изолированными и менее вовлеченными друг в друга, это тревожный знак», — поделился специалист.

Он пояснил, что большое количество недовольства, раздражительности и обид указывает на необходимость изменений. Важно вовремя обсудить эти чувства, чтобы понять, что требует внимания. Будет правильным обратиться за консультацией к семейному психологу.

26 января будет отмечаться День супругов. Этот праздник был установлен в качестве противовеса Дню Святого Валентина, так как посвящен устоявшимся парам, а не влюбленности.