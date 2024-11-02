Психотерапевт дал советы женщинам, как правильно поддержать своего мужчину

Женщинам не стоит критиковать своих мужчин в случае неудачи. Важно помочь близкому человеку принять поражение и разобраться в причинах, сообщил РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Рашид Хамидуллин.

«Важно помнить, что для мужчины важно чувствовать поддержку женщины. При этом он хочет видеть в ней равноправного партнера, способного при необходимости брать на себя ответственность, ощущать себя главой семьи. Не критикуйте в случае неудачи, помогите принять ее, разобраться в причинах. Помогите проработать их. Не сравнивайте его с другими мужчинами», — сказал Хамидуллин.

Он добавил, что не стоит нарушать границы партнера. Если мужчина пришел уставшим или расстроенным, не требуйте отчета, не пытайтесь его «разговорить» прямо сейчас, дайте ему отдохнуть.

«Принимайте его увлечения и хобби, его потребность общаться с друзьями. Помните, что они являются источником его ресурсов. Важно поощрять его, выражая свое уважение к нему и к тому, что он делает. Важно благодарить его за то, что он делает, говорить ему комплименты, говорить о своей любви к нему», — порекомендовал психотерапевт.

Хамидуллин посоветовал проявлять гордость за его достижения, быть искренней, выражая свои чувства, интересоваться тем, что делает его счастливым. Станьте слабой женщиной и не становитесь «ломовой лошадью».

«Женщина от природы способна получать удовольствие от каждой мелочи. Она может почувствовать себя счастливой, посидев за чашкой кофе в солнечный день в приятном кафе. Для мужчин дело обстоит немного сложнее. Им сложно получать удовольствие от мелочей, поэтому их ощущение счастья во многом зависит от женщины, которая находится рядом с ними», — отметил специалист.

Он заключил, что для того, чтобы помочь своему партнеру испытывать положительные эмоции, важно понимать, что у мужчины и женщины разные ценностные ориентиры. Мужчина в большей степени ориентирован на достижение цели, если это не удается, может возникнуть стресс.

Каждый год в первую субботу ноября отмечается Всемирный день мужчин. Такую инициативу выдвинул российский политик Михаил Горбачев в 2000 году. Ее поддержали в ООН и других международных организациях.